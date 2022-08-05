人稱「母狼」的俄羅斯指揮官卡楚拉（Olga ‘ Kursa ‘ Kachura）傳出在頓內茨克州(Donetsk)身亡，是開戰以來該國折損第97位軍官。早前她曾在俄國官媒大放厥詞，稱自己「最喜歡殺烏克蘭人」。為了紀念她的壯烈犧牲，普丁親自授予國家最高榮譽「俄羅斯聯邦英雄」勳章。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)4日報導，該名52歲的女上校專門負責親俄分離組織頓內茨克人民共和國的戰略指揮，轉而投靠普丁之前，她曾是一名刑警；爾後服役於第3獨立摩托化步兵旅，擔任火箭炮兵師。正因為她個性剛烈不輸男性，外界給她「母狼」的稱號。據悉當時她人在車上，不幸遭到烏導彈精準擊中，成為開戰以來第97位殞落的俄國高階軍官。

Russia loses first female senior officer in Ukraine as lieutenant colonel is hit by missile strike on her car

Lieutenant Colonel Olga 'Kursa' Kachura, 52, killed in Ukrainian missile strike

Mother-of-two died when missile hit her car in city of Horlivka, Donetsk region pic.twitter.com/lzBt2qDD7e — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 4, 2022

烏克蘭武裝部隊揭露卡楚拉的小人行徑，稱喜歡假扮烏國陣營的人試圖捏造戰爭罪。去年，被依「參與恐怖組織」罪名遭當局逮捕，認為她下令砲擊頓巴斯地區，造成無辜居民死亡，並判處12年有期徒刑。

卡楚拉是繼薩維茨卡婭(Anastasia Savitskaya)犧牲以後，第2位戰死烏克蘭境內的俄國軍官。薩維茨卡婭從小立志成為軍人，18歲開始展開軍旅生涯，至於向烏克蘭開戰「是自己的選擇」。