以精湛演技和率真個性擁有無數影迷的珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），是史上第2年輕的奧斯卡影后，在創造許多經典角色後，她也搭上串流熱潮攻佔各大串流平台，繼去年年底與李奧納多狄卡皮歐、梅莉史翠普合演Netflix諷刺科幻電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），今（5日）宣布將以原創電影《Causeway》主演兼製作人身份登陸Apple TV＋。

該片故事主軸將圍繞一名由珍妮佛羅倫斯飾演的退役女兵，回到家鄉紐奧良後需重新適應「城市生活」，再加上潛在性的「戰地士兵創傷後壓力症候群」讓她的融入社會之路緩慢且難關重重。《永恆族》裡飾演發明家費斯托斯的布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），曾因影集《亞特蘭大》入圍黃金時段艾美獎喜劇類最佳男配角，也會在電影中和正與生活的矛盾拉扯的珍妮佛互飆演技。

該片目前正在美國紐奧良拍攝中，將由才華洋溢的舞台劇導演萊拉紐格鮑爾執導，擅長劇場指導與舞台藝術的她，與珍妮佛羅倫斯從靈魂深處散發出的驚人演技相互交織所激盪出的火花，也讓電影期待度自開拍就不斷飆升。