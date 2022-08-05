佳世達董事會通過第二季財報，在醫療事業的防疫需求、併購成長與網通事業掃除缺料陰霾等因素帶動下，第二季營運績效較第一季顯著提升，合併營收與營業淨利雙創十年新高，其中營業淨利季增達71％，歸屬於母公司淨利也季增84％，顯示高附加價值事業持續打造佳世達價值轉型升級的基礎。

佳世達第二季合併營收與營業淨利雙創十年新高，其中合併營收627.94億元，年增12％，季增3％，營業淨利22.64億元，年增19％，季增71％，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為16.78億元和9.82億元，較第一季成長57％和84％，但由於去年有業外處分投資與資產利益27億元挹注，因此均較去年減少，第二季單季每股盈餘為0.5元。

在上半年財報方面，佳世達上半年合併營收1236.6億元，年增16％，營業淨利35.87億元，年減1％，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為27.48億元和15.16億元，主要也是受到去年上半年有處分投資與資產利益、認列權益法收益約43億元的影響，因此均較去年減少，上半年EPS為0.77元。