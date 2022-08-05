搶綠色業績。國泰世華銀行5日宣布，與全球排名第四大的香港地產集團「會德豐」，簽署5億港幣（約新台幣19億元）的永續績效連結貸款，讓國泰世華銀香港分行今年新承作的綠色融資規模，較去年全年倍增，年底綠色貸款金額可望破新台幣100億元，在國銀香港分行中占領頭羊地位。

國泰世華香港分行表示今年6月與香港品質保證局（HKQAA）簽署策略合作協議，合作推動永續績效連結貸款及債券等綠色金融產品，一起協助客戶打造合適的ESG融資方案。

這次與會德豐簽署的永續績效連結貸款，即是首件成功案例，國泰世華銀行表示，會德豐創立至今超過165年，主要業務為地產投資及開發，集團旗下上市公司包括九龍倉集團及九龍倉置業地產投資等。會德豐的吳光正家族在全球不動產商排名中，亦排第四大，前三名是長江實業的李嘉誠、恒基兆業的李兆基及碧桂園的楊惠妍。國泰世華銀表示，會德豐在2019年簽署香港首筆永續績效連結貸款，是香港ESG融資業內先驅。

國泰世華銀香港分行這次與會德豐簽的永續續效連結貸款，是四年期、金額5億港幣，由國泰世華銀擔任永續績效顧問。

永續績效連結貸款即是將企業在ESG各個面向的投入成效，例如環境、社會及公司治理的表現，與授信條件連結，在該目標達成時，貸款銀行會提供利率減碼，以鼓勵企業致力發展中長期永續目標。

國泰世華銀香港分行與會德豐永續績效連結貸款，主要由國泰世華銀偕同外部認證機構，就會德豐在ESG各面向的目前表現與進程，規劃適當的ESG目標，例如在貸款期間，追蹤企業的碳排量與碳排強度，就達成幅度給予適當的利率減碼。

國泰世華銀表示，其香港分行承作綠色融資業務量在國銀香港分行間，目前位處於領先地位，在拿會德豐案後，亦站穩領頭羊地位。