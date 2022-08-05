炎亞綸（左）擔任明星經紀人。（三立提供）

詹仁雄擔綱總監製，推出《為你唱情歌》。（三立提供）

三立、TVBS將推出由三立監製、踢帕娛樂出品、詹仁雄擔綱總監製的戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》，5男4女一群年輕創作者聚集在一起，共同打造出能引起大家戀愛共鳴的歌曲，在節目中他們尋找音樂及心靈夥伴，交換音樂知識、成了競爭的對象、喜歡對方、意見不合的爭吵，這些相處過程是節目的重要看點。

總監製詹仁雄最近的代表作品是男團選秀節目《原子少年》，這次推出戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》，他表示二年前看日本《雙層公寓》，就覺得是很好的節目類型，當時它走在實境節目的前端，詹仁雄就構想了這個企劃，再加上現在韓國戀愛實境節目正夯，他表示原想做一個跟音樂有關的節目，但後來想僅做音樂創作並不強烈，於是加了戀愛元素在裡面。他強調拍攝這個節目，也讓他理想中的拼圖又完成了一塊。

炎亞綸這次在節目擔綱9位創作者的明星經紀人，要完成他的造星計畫，另外還找了小宇宋念宇、孫盛希擔任音樂製作人，節目特別安排創作者們同住在一個屋簷下15天，先透過音樂聲音來認識彼此，在進一步相處後共同創作情歌，在朝夕相處下，有各種磨合競爭的火花、曖昧情愫萌芽。

詹仁雄還說節目最大的賣點就是自《來電五十》後，很少有像這樣的戀愛實境節目了。他也認為台灣目前市場上合唱情歌太少，他最想打造出更多年輕人能在KTV合唱的浪漫情歌。《為你唱情歌》音樂性非常強，但戀愛感十足，絕對會勾起觀眾對於誰對誰配對的好奇心，詹仁雄笑說：「看了之後，也不自覺嘴角上揚，因為畫面非常美，粉紅泡泡不斷！」

談到當初海選，要選到會唱又會創作、還要有顏值，詹仁雄坦言「真的很困難！」節目這次選了9位創作者，有母胎單身只跟男生牽過手的，也有沒有愛情活不下去，也有男團選秀「原子少年」、女團選秀「DD52」出來的人。詹仁雄表示在做了男團女團選拔之後，知道哪些人是有才華的，但若單靠選秀節目是不容易嶄露頭角，所以就透過這次的實境節目激發他們的音樂性，讓他們被大家關注。

詹仁雄也分享其中一位創作者「小」帥哥黃號，身高只有162公分，他大膽在節目分享曾交往過比他高10幾公分的女生，真實又有趣的形象令他印象深刻。而在《為你唱情歌》中，究竟這9位年輕創作者到底誰跟誰配對創作情歌，相信能引起觀眾的好奇與大膽預測，增加看節目的趣味性。

詹仁雄最後表示「實境節目我們已經比韓國晚個4.5年了！」他們已經發展到非常厲害的境界，不一定需要靠大牌明星也可以吸引到觀眾。他謙虛說在完成《為你唱情歌》後，對於做實境節目還是沒辦法踏實地說：「一定OK！」不過他拼圖中的下個計劃就是在花東旅遊時有的靈感，未來希望做個節目「改造一條街」，計畫找嘻哈歌手來開各式各樣的店或去店裡當學徒，有刺青、早餐店、酒吧、棺材店等，節目拍完後，讓店永續經營下去，打造成當地的觀光景點。

《為你唱情歌》於8月13日晚上10點在三立都會台首播，TVBS則於隔周六晚8點播出。