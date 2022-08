在台灣擁有超高人氣的美國新生代創作巨星Lauv,繼2020的首張專輯《~how i’m feeling~》大獲成功後,相隔2年的第二張專輯《全4泡影》(All 4 Nothing)終於在今(5日)正式推出。Lauv原訂2020年來台開唱卻遇疫情取消,在專輯推出前,特地舉辦台灣線上粉絲見面會,也希望能盡快來台開唱。

Lauv曾與防彈少年團(BTS)、特洛伊(Troye Sivan)等巨星合作熱門歌曲,再加上多首自己的夯曲如〈Paris in the Rain〉、〈All 4 Nothing(I'm So In Love)〉,迅速累積了百億串流點聽天量,但Lauv坦承有一段時間很厭惡寫流行歌曲的自己,但現在已找到新的平衡:「我了解到我在創作上有2種面向,一個是超直白、不假修飾的最真實的我;另一個則是喜歡用全世界都能理解的音樂,和大家產生連結的我。我不必在這兩者之中二選一,例如我知道某句歌詞該怎麼寫,才能讓更多人喜歡、聽見,而這麼做完全沒有錯。」

Lauv表示新專輯不僅紀錄了近幾年急速成名後的空虛與焦慮,還有他重新找回自信的過程及沉浸在愛情中的幸福感受等,所有內心的光明與陰暗面一次呈現,提到自己有好一陣子會把Lauv這個公眾人物的人設,放在人生的優先位置,現在回想起來自覺有點不成熟,「我的音樂事業剛開始起飛時,所有一般生而為人的日常生活,都沒有我的工作重要,長期下來導致我無法保持最真實的一面。後來疫情發生了,我開始花時間在家裡做冥想,才了解到如果我的內在不快樂,所有的成就都將化為泡影。」

Lauv全新專輯《全4泡影》全台數位平台已經上線、實體專輯8月9日正式發行。