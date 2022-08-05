在台灣擁有超高人氣的美國新生代創作巨星Lauv，繼2020的首張專輯《~how i’m feeling~》大獲成功後，相隔2年的第二張專輯《全4泡影》（All 4 Nothing）終於在今（5日）正式推出。Lauv原訂2020年來台開唱卻遇疫情取消，在專輯推出前，特地舉辦台灣線上粉絲見面會，也希望能盡快來台開唱。

Lauv曾與防彈少年團（BTS）、特洛伊（Troye Sivan）等巨星合作熱門歌曲，再加上多首自己的夯曲如〈Paris in the Rain〉、〈All 4 Nothing(I'm So In Love)〉，迅速累積了百億串流點聽天量，但Lauv坦承有一段時間很厭惡寫流行歌曲的自己，但現在已找到新的平衡：「我了解到我在創作上有2種面向，一個是超直白、不假修飾的最真實的我；另一個則是喜歡用全世界都能理解的音樂，和大家產生連結的我。我不必在這兩者之中二選一，例如我知道某句歌詞該怎麼寫，才能讓更多人喜歡、聽見，而這麼做完全沒有錯。」

Lauv表示新專輯不僅紀錄了近幾年急速成名後的空虛與焦慮，還有他重新找回自信的過程及沉浸在愛情中的幸福感受等，所有內心的光明與陰暗面一次呈現，提到自己有好一陣子會把Lauv這個公眾人物的人設，放在人生的優先位置，現在回想起來自覺有點不成熟，「我的音樂事業剛開始起飛時，所有一般生而為人的日常生活，都沒有我的工作重要，長期下來導致我無法保持最真實的一面。後來疫情發生了，我開始花時間在家裡做冥想，才了解到如果我的內在不快樂，所有的成就都將化為泡影。」

Lauv全新專輯《全4泡影》全台數位平台已經上線、實體專輯8月9日正式發行。