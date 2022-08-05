軒郁（6703）受惠美容品牌未來美，第二季推出新品，帶動7月營收1億1,469萬元，年成長16.03％。累計1～7月營收8.44億，較去年同期增加13.32％。

另外，軒郁已訂8月8日為除息日，每股預計配發現金7.2元、股票1.18元股利，合計8.38元。現金股利配放日為9月7日，股票股利發放日為9月23日。以5日收盤股價計算，現金殖利率約6.99％。

軒郁表示，將持續加大投入新商品核心技術的研發，透過先進的生物科技進而研發出符合現代消費者需求的美容保養品與生技保健食品。

集團旗下美容品牌未來美，於今年第二季推出的新品，超級A醇繃繃系列商品，經韓國知名檢驗機構Ellead證實其卓越的緊實煥膚功效，上市後隨即創造熱銷搶購風潮，並貢獻集團業績成長。

展望下半年，迎接各種消費節慶商機與第四季電商旺季，未來營運發展更具潛力，全年營運向上可期。