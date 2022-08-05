5日加權指數收高15,036.04點，較上周五（7月29日）上漲35.97點，周漲幅0.24％，周K線連五紅。國票投顧預期下周指數在14,800～15,300點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：紡纖股、網通股、生技股、IC設計股、車用電子股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.台股5日大漲333點，以實體長紅重返所有均線之上，同時更改寫波段收盤的新高價，短線多頭氣盛，有望再次啟動一波行情。

2.台股週K線連5紅，即使過程拉回，但最終皆能以上漲作收，可見下檔買盤強勁，回檔可持續站偏多角度思考。

3.外資5日加碼逾247億元，是本波反彈以來的最大買超金額，可望挹注多方動力，指數短線應有高點可期。

4.美股四大指數續強，以科技為主的那斯達克、費城半導體，已雙雙攻上半年線大關，對照台股正準備向上挑戰季線，預期後續將有補漲空間。

5.國際油價跌至近半年的最低點，有助緩解市場對通膨的疑慮。