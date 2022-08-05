台灣中油公司今日舉辦「企業誠信論壇」，邀請產官學專家，共同就淨零碳排與誠信治理之管理趨勢與優勢及公私協力致力永續經營等議題，進行跨域交流對話。(台灣中油公司提供／林雅惠傳真)

台灣中油公司今日舉辦「企業誠信論壇」，邀請行政院環境保護署政務副署長蔡鴻德、法務部廉政署署長莊榮松、橋頭地檢署檢察長鍾和憲、台灣透明組織協會副理事長葉一璋、台灣標竿企業日月光半導體、中鋼公司及在地70多家企業參與，共同就淨零碳排與誠信治理之管理趨勢與優勢及公私協力致力永續經營等議題，進行跨域交流對話。

中油公司董事長李順欽表示，A Win-Win Approach for Net Zero Corporate Sustainability ＆ Integrity-從今天論壇的Slogan，可以看出追求淨零排放、誠信治理對企業來說，不僅僅是競爭力，更是永續的核心價值和基礎。

李順欽說，中油一向秉持誠信透明的經營理念，以「廉能」為公司治理根本的一環，內控的核心，以廉安為首，致力於「四安」（廉安、工安、環安、資安）齊備，讓同仁「心安」。

同時，今年是中油淨零元年，中油配合政府2050淨零路徑，以「優油、減碳、潔淨能源」為策略主軸，涵蓋進口、生產、銷售端，全面淨零布局。唯有轉型成為Clean Power Company，致力於E(環境)、S(社會)、G（公司治理）三足鼎立，才能讓中油邁向永續發展。

法務部廉政署署長莊榮松表示，2021年清廉印象指數我國排名第25名，締造 1995年公布該指數以來歷史最佳成績，這樣的成績是在座所有私部門企業、國營事業與政府部門共同努力的成果。

莊榮松說，誠信是公私部門共同的核心價值，廉政署從公私部門協力的立場，持續與企業建立夥伴關係，除倡議「企業誠信」協助企業誠信治理，也持續辦理「破解圖利與便民迷思」座談會，推行簡政便民政策並鼓勵公務員勇於創新服務企業，今年更進一步推動「企業服務廉政平台」，希望透過公私部門深化交流及提供服務，攜手營造廉能優質投資環境，提升國家清廉程度的正面評價，促進國家與企業的永續發展。

本次論壇三大主軸為「專題演講」、「企業標竿學習」及「ESG鼎立 企業永續論壇」，除由台灣透明組織協會副理事長葉一璋演說專題「從國際趨勢談企業誠信治理」外，日月光半導體企業、中鋼公司分享誠信治理、淨零排放的成功經驗外，「ESG鼎立 企業永續論壇」由台灣透明組織協會副理長葉一璋主持，邀請現場多名產官學專家學者，針對零碳排與企業誠信之管理趨勢及治理優勢，公私部門如何攜手實踐ESG，致力永續發展等議題進行觀點交鋒，激盪多元思維，引領中小企業等私部門，齊力善盡企業社會責任及落實誠信經營。