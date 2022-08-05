（取自記者爆料網）

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解放軍近日在台灣周邊海域軍演，引發關注，國軍今明兩日晚間也於馬祖東引地區，展開先前排定的「忠義操演」，進行實彈射擊，不過稍早疑似因為曳光彈落至西引島山坡，引發火燒山意外，目前火勢已經控制。軍方晚間回應，火勢已於2150 時撲滅，後續將全力配合消防單位釐清肇因。

據了解，國軍今明兩日晚間6時至9時於東引地區進行忠義操演，稍早執行夜間射擊時，疑因曳光彈落在西引三家村後方山坡地，致使該處陷入火海，火勢之大連東引島都能看見火光。

東引消防分隊表示，晚上7點38分接獲民眾報案後，就隨即派出2輛消防車，後續水量不足返回載水，再加派1輛消防車前往救火；東引鄉長林德建稍早表示，初步得知現場無人傷亡，亦未波及周圍民宿，火勢已於晚間9點左右順利控制，至於確切起火原因為何，則仍待進一步釐清。

陸軍東引地區指揮部今（5）日表示，本次「忠義操演」實彈射擊於晚間1940時結束；1945時西引地區山坡地發現火勢，單位即通報東引消防分隊處理，並派遣兵力協助。火勢已於2150 時撲滅，後續將全力配合消防單位釐清肇因。