八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛，帶著「角頭」好兄弟黃尚禾前往嘉義曾文水庫一睹性情兇猛的外來種「魚虎」，魚虎在台灣幾乎沒有天敵，容易造成生態浩劫，驚傳連位於南投的日月潭都有成團的魚虎群出現，使得當地漁民相當擔心。透過這次節目的安排，唐振剛、黃尚禾來到嘉義加入獵捕魚虎行動，看到成群的魚虎，唐振剛忍不住表示：「第一次親眼目睹『魚虎球』的壯觀場面，讓人忍不住頭皮發麻。」

八大電視《世界第一等》疫情期間深入台灣各地，希望讓世界看見台灣、更認識台灣生態面貌。日前節目播出威脅台灣生態的外來種，包含綠鬣蜥、海蟾蜍等內容，獲得不少網友熱議，留言寫道「沒讀書也要看電視」。這次節目關注到另一威脅生態的動物-魚虎，鏡頭直擊台灣水庫生態現況，唐振剛、黃尚禾跟隨達人腳步體驗打撈魚虎過程，親眼目睹魚虎的身形與過人泳速，讓兩位大男生相當震驚。過程中，唐振剛提出「想讓觀眾看牠的牙齒」，就立即遭到嚴肅警告「要注意」，唐振剛事後表示：「當下聽到達人如此嚴肅的口氣，就知道正面對決魚虎，絕對不能掉以輕心。」

此外，《世界第一等》也前往拜訪種植蓮藕的農民，唐振剛、黃尚禾跟著學習如何採收蓮藕，在得知採收蓮藕都需要跪在水中後，黃尚禾深感佩服：「我以前每次吃蓮藕，都會覺得蓮藕才幾片而已就賣那麼貴，是在貴什麼？但今天做完後，我覺得太便宜了，因為這真的是很辛苦的事。」唐振剛則自曝採收過程發生的糗事；蓮藕在採收時如果在水中斷裂，就等同報廢，唐振剛透露他不小心就讓蓮藕斷了兩次，當下一聽到斷掉的聲音，看見農民臉色變得凝重，但口中仍說著「沒關係」，令唐振剛覺得不好意思，苦笑稱：「我心中很涼，因為很怕大哥把我巴下去。」《世界第一等》每週六晚間八點在八大綜合台播出。