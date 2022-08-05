近期台人遭拐騙至柬埔寨事件，引發軒然大波，網路上掀起熱烈討論，不少網友疑惑為何受害者不逃，對此一名柬埔寨台幹點出原因，更直言想要逃跑，唯一有用的地方就是中國大使館。

原PO在臉書《爆廢公社》PO文，表示自己2013年去柬埔寨擔任儲備幹部，在當地工作了5年，當初面試了3次，才簽下這份5年合約，薪資比在台灣工作要高，大約在8到15萬之譜。

對於網友們質疑為何受害者不趁機逃跑，原PO也列出原因。他首先表示，許多人連自己身在柬埔寨何處都不知道，加上柬埔寨許多地址都是用幾號公路幾號橋旁來表示，外地人根本不知道怎麼講，更不用說語言不通問題。

原PO接著說，當地警方腐敗到外界無法想像，自己同事就曾經經過路口，被警方收「過路費」，一次10多元美金。他舉出2013年聖誕節，當時柬埔寨鬧大罷工，報警後警方卻反問「別的廠出了多少錢，那你們呢」。

原PO語重心長表示，不是要談政治，但由於台灣與柬埔寨完全沒有交流，也沒簽司法互助等協定，所以一旦台灣人出了事，唯一有用的就是衝去中國大使館求救。

文末原PO也說，一般隨便聊兩句就錄取，連面試都不用，然後說要當博弈業者、飯店管理，基本上100%都是詐騙集團。他也直言，集團打著高薪、無經驗可的口號應徵，但世界上哪有企業會願意花10幾萬雇用沒有一技之長的人。呼籲想去柬埔寨掏金的人，還是盡量找台灣正規並有正常面試的公司。