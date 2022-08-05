根據衛星影像，4架美國空軍B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤轟炸機已被部署至澳洲；由於該軍種目前僅擁有20架B-2，代表其已有20%關鍵戰略武力前進亞太。而考慮到B-2的作戰能力，美軍此次部署的目標應包括嚇阻中國大陸。

新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」報導，根據美國商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs）提供的衛星影像，可見4架B-2光明正大地停在昆士蘭州（Queensland）的澳洲皇家空軍安伯利基地（RAAF Base Amberley）停機坪上。

這4架B-2隸屬於美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）的第509轟炸聯隊（509th Bomb Wing），分兩批先後於7月10日和12日抵達。澳洲國防部發言人表示，B-2整個7月和8月都會停留在安伯利基地，並與澳洲軍方進行一系列共同演訓，包括由澳軍KC-30A加油機為B-2進行空中加油等，以增加後者的作戰彈性。

「The War Zone」指出，雖然這並非B-2第一次造訪澳洲，但這是該型機首度以執行「轟炸機特遣隊」（BTF）任務的名義部署至該國。而一口氣將總數20%的關鍵戰略武力部署至澳洲，顯然已對中國大陸釋出明確的嚇阻訊息；考慮到機隊中肯定有部分機體正處於無法執行任務的定期維護狀態，此比例其實已相當驚人。

由於B-2的航程可達1.1萬公里，故就算部署在距離台灣約5600公里遠的澳洲，也已具備參與西太平洋軍事行動的能力。「The War Zone」認為，在美澳近年密切合作對抗中國大陸之下，此類部署未來只會愈來愈頻繁。