基隆市長林右昌帶著踩線團出海夜釣，還可以在船上體驗享用最新鮮的漁獲。（基隆市產發處提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌5日晚間帶著「基隆鎖管季」活動踩線團出海，與民眾分享基隆觀光發展脈動，並邀請更多的民眾趁夏天來基隆體驗夜釣樂趣，以深度旅遊發現基隆之美。

林右昌表示，近年來基隆朝精緻旅遊的方向努力，推出各式主題遊程，例如「24小時不斷電遊程」，希望能為旅遊業者帶來經濟收入，提升地方觀光產值及就業有所助益。他期許提供更好服務，把深度旅遊發展成未來基隆觀光旅遊主軸，打造基隆觀光品牌力。

基隆市產業發展處表示，基隆是臺灣北部重要漁業城市，主要鄰近北方三島海域魚場，包含彭佳嶼、花瓶嶼、棉花嶼等島礁，海流匯集，每年夏季「鎖管」是基隆重要漁獲物。今年的基隆鎖管季規劃以『山、海、人文』等三面向的海洋主題，推出五條特色行程，包含「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」、「海上夕陽班」、「基隆嶼生態x友善釣魚」及「夜釣體驗x金山蹦火」主題性海洋活動。

產發處表示，夜釣體驗是常年熱門項目，民眾可以選擇出海夜釣白帶魚、竹筴魚、鯖魚等基隆當季魚種，船上強化海上餐桌體驗，滿足各個族群需求。除夜釣體驗行程外，還包含品嚐船家私房料理，民眾體驗從大海大餐桌新鮮美味。鎖管季期間6歲到12歲的孩童參與夜釣行程，都可獲得船長頒發海釣證書1張。

活動訊息在「潮嚮‧山海基隆」(https：／／www.facebook.com／ilovekeelung )粉絲團及基隆鎖管季官方網站(https：／／klsogood.tw／ )露出，有興趣的民眾請持續關注粉絲團訊息公告。