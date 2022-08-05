疫情期間，不少人因為長期宅在家，缺乏運動，關節健康亮起紅燈，隨著疫情緩和，為幫助民眾了解自己的骨質狀況及後續保養，AHK亞洲健康王攜手專業醫師團隊走入社區，舉辦「找回行動力．看見新膝望」全台巡迴健檢義診活動，首場5日下午2點在台中JMall廣場登場，透過專業骨科醫生指導正確的關節脊椎保養及攝取營養素的方式，及早發現問題，提升自我保護力，吸引許多民眾前來排隊健檢。

「找回行動力．看見新膝望」全台健檢義診活動巡迴北、中、南三地進行，「台中場」5日率先登場，內容包括量血壓、測量體重及體脂、骨密度檢查，並邀請台北懷寧醫院副院長暨骨科主治醫師戴念國、輔仁大學附設醫院骨科主治醫師徐得愷，以及專業運動治療師在義診現場為民眾解答關於關節保健的疑難雜症；澄清運動治療中心物理治療師也會在現場協助大家進行上肢訓練、核心訓練及下肢訓練。

身為一家之主的模仿天王郭子乾，透過廣告片分享自己因為忽視關節保養而付出的慘痛教訓，他在拍戲途中發生椎間盤突出，大大影響生活機能，當時痛到直呼「像半身不遂的感覺！」經醫師檢測，他不僅骨質疏鬆，脊椎、膝蓋也已退化，甚至壓迫到神經，膝蓋的軟骨也磨損得非常嚴重，不只走路，上下樓梯也有疼痛感，需要長時間復健，若沒改善就要開刀治療！

後來郭子乾因緣際會得知「補股胜肽」能幫助行動更靈活，歷經一段時間嘗試，骨密度T值從-2.6進步到+1的數值，連復健科醫師都對郭子乾的改變印象深刻。

AHK亞洲健康王與台鹽生技研發團隊為提高生物吸收率及產品的有效性，致力於原料的萃取與研究，除在產品品質、生產過程均符合國家衛生安全標準外，更以最嚴格的檢驗標準為消費者的食品安全把關，加上台鹽生技70年老品牌及8項全球功效專利證書，共同研製出可作為日常保養的保健品。此次透過義診活動，除提醒大家身體有狀況時要看醫生，也可以搭配適度運動來保健。