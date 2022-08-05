儘管經濟放緩走疲恐衝擊國際燃料需求，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯仍宣布，要調漲9月出售給亞洲買家的原油價格，而且一口氣漲到歷史高點，主要是沙國認為亞洲油市依舊緊俏。

沙國國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司 （Saudi Aramco）4日宣布，9月裝船運往亞洲的阿拉伯輕質原油（Arab Light）官方售價（OSP）， 較8月阿曼／杜拜的報價調漲0.5美元，來到每桶9.8美元，刷新5月締造的每桶9.35美元紀錄，再創歷史新高。不過9月沙國輕質原油亞洲官方售價的漲幅小於預期，市場原本預測每桶會調漲0.7美元到1美元。 此外阿拉伯特級輕原油（Arab Extra Light）的亞洲官方售價，漲0.3美元至每桶10.95美元；阿拉伯中級原油（Arab Medium）漲0.6美元，來到每桶7.75美元，皆衝上歷史高點。

新加坡交易員表示：「現在所有等級的原油愈來愈便宜，因此沙烏地必須讓其原油價格具競爭力，否則交易員寧可多從事現貨交易。」

4日布蘭特原油與杜拜原油的價差，收縮到每桶6.55美元，為今年4月底以來僅見。如此一來與布蘭特掛勾的原油，更能吸引亞洲買家，對地區原油構成壓力。

而全球經濟衰退恐削弱燃料需求之下，替杜拜原油加工的亞洲煉油商，7月的利潤驟減多達96％。煉油商擔心，原油價格若繼續上漲，煉油廠為了控管資產負債表可能被迫減產。沙國與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC+，3日才達成提高產油目標的共識，9月起原油日產量增加10萬桶。然而市場認為，OPEC+的油產增幅太小，對油市供給面的影響不大。

沙國原油大多銷往亞洲，中國、印度、韓國、日本是最主要買家。Saudi Aramco的月度定價決策被視為油市指標，波灣其他主要產油國常常會跟進。