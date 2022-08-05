66歲女星陳美鳳出道多年保養得宜，有著凍齡顏值身材火辣，是圈內公認的美魔女，被大眾譽為「台灣最美麗的歐巴桑」，離婚6年的她，感情生活頗受外界關注，還特地將圈外男友暱稱為「真愛男」，4日是台灣七夕情人節，陳美鳳驚喜公布對方身分長相，卻不是說好的「真愛男」，而是天團男性成員引起熱議。

昨日恰逢七夕情人節，陳美鳳曬出與好朋友們的聚餐照，包括藍心湄、寳媽、比莉、庹宗康、黃小柔、春風、何如芸、王少偉、亞美醬等人同桌吃飯，桌上擺了圍爐相約共度愉快的七夕時光，場面氣氛熱鬧融洽，讓陳美鳳快樂地說：「和我最愛的情人們！好熱鬧的夜晚」，用完餐後，幾人還來了張大合照。

陳美鳳和好友七夕相約吃圍爐，用餐氣氛熱絡融洽。(圖/陳美鳳 FB)

陳美鳳從背後摟住春風，下秒解釋她把對方當兒子。(圖/陳美鳳 FB)

值得注意的是，陳美鳳還特地曝光一張親密照，已有「真愛男」的她，卻和「玖壹壹」成員春風有私約，不僅雙手從後方環抱對方，眼神裡還不斷放電，更逗趣寫下「他是我兒子，像嗎？哈哈，好愛他又有禮貌」，顯見雙方交情很好，二人同框時還很有母子感，同時陳美鳳對春風的評價頗高。

陳美鳳7月底曾PO出20年前母子照，男星江宏恩在作品演她兒子。(圖/陳美鳳 FB)

事實上，這並非陳美鳳首次認兒子，不久前也曾曬出20年前的「母子照」，她穿著旗袍身材和面貌，都和現在差距不算大，照片中和她並肩站在一起的，便是和她合作8點檔《世間路》的男星江宏恩，她也坦承對方是「自己兒子」，不過江宏恩還在戲裡讓陳仙梅墮胎，讓她心痛直喊「我這個當媽真的是很揪心」。