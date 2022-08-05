同志電影《泳漾水男孩》去年金馬影展台灣首映時即轟動各大同志社群，2個男主角外加導演的超高顏值一時熱議，除了泳池的辛苦訓練，更衣淋浴間的玩鬧嬉戲，更成為這群陽光男孩們穿上迷你泳褲，露出大肌肌，荷爾蒙引爆的戰場，讓你看好看滿。

眾演員為了揣摩游泳國家隊的體格，投入大量訓練，不僅每人都練出人魚線、六塊肌，片中更有全見版的精彩鏡頭，讓人臉紅心跳。水花四射的貼身較勁，只有一張通往奧運金牌的門票。很難得又有一部同時描述「體育競技」與「性向探索」的同志電影，畢竟在高度競爭的男子體壇，出櫃顯然不是對自己最好的決定，偏偏誘惑又這麼多，與隊友間的擦槍走火嚴重威脅到專業時，如何取捨，成了同志運動員最大的課題。導演自身從9歲就是國家代表隊培訓選手，在游泳隊的多年經驗也帶給他極大的幫助。

戲劇專科出身的男主角奧默佩雷爾曼斯特里克斯（Omer Perelman Striks），在以色列甫出道便以高顏值與性感的氣質，深受廣大粉絲喜愛。這次在片中飾演「埃萊斯」一角，游移在正視自己的心意，與把握唯一的奧運機會，收放自如的分寸拿捏，與為人津津樂道的結尾一場舞戲，也讓他終於榮獲演藝生涯第一座演技獎：耶路撒冷影展最佳男主角。

至於片中埃萊斯暗戀的奈福一角，則由活躍於舞台劇的阿薩夫喬納斯（Asaf Jonas）演出，是他的首部電影，英挺帥氣的長相，與精壯結實的身材，詮釋這種撩人心弦的小惡魔挑逗，可說是完全不費工夫。同時是競爭對手，又深受彼此吸引，要看隱藏的潛在慾望如何一觸即發，《泳漾水男孩》8月19日在台上映。