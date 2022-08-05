長腿妹騎車遭民宅切出騎士側撞，她伸出雙腿奮力向前划，仍重心不穩倒地。

路邊起步都沒在看的！有段20秒的行車紀錄器影片在網路流傳，在某鄉鎮道路上，前方1名長腿妹因閃避不及，遭民宅突然闖出的騎士擦撞，長腿妹伸出雙腿如「划船般」奮力向前划行，但還是因重心不穩倒地，民宅切出的騎士機車也側歪倒地；網友見影片則心疼正妹「那個腿受傷感覺好痛」、「辣腿摔車了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段20秒行車紀錄器影片，影片中可見，在某鄉鎮道路上，前方還有輛長腿妹騎乘的白色機車，長腿妹見右前方有1輛貨車停駐，變稍微往左繞過，繞過停駐貨車的貨車後，在微往右行駛，突然有間民宅切出1輛機車，2人發生擦撞意外。

長腿妹騎車遭民宅切出騎士側撞，她伸出雙腿奮力向前划，仍重心不穩倒地。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

民宅切出來的騎士機車側歪倒地，白色機車的長腿妹伸出白皙雙腳有如「划船般」奮力前後划行，但還是重心不穩與機車一起倒地，掛著行車器錄器拍攝畫面的騎士，則是驚險閃過2人，回頭看了一下之後，繼續向前直行。

影片一出，網友歪樓紛紛留言表示「路邊起步都沒在看的」、「快下車幫忙啊」、「辣腿摔車了」、「哇咧，那個腿受傷感覺好痛」、「很會閃」、「女生美腿受傷了，至於切出來不看那位就不用裡他了」、「鏡頭嚇一個歪掉」、「那腿妹，在這麼燙的柏油路要躺下去了，想到就痛」、「後面白色車子那個小姐姐直接變成划船」。