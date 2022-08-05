在委內瑞拉下午以12比5擊敗多明尼加後，中華隊晚間與美國隊的比賽沒有退路，雖然陳瑞鑫連2天開轟，5局一度追平，但5局下又被美國攻下2分，以6比8吞敗，最多只能爭奪季軍。

根據超級循環賽賽制，預賽對戰成績將會帶進複賽，美國隊3勝、委內瑞拉3勝1敗排名前2，中華隊2勝1敗排名第3，不過唯一1敗就是在預賽不敵委內瑞拉，因此今晚對美國的比賽非贏不可，若輸最多只能打季軍戰。

中華隊總教練賴朝榮賽前也提到，由於是沒有退路的比賽，因此在投手調度方面要更加小心，「今明兩天一定要拚過去。」

關鍵之役中華隊首局就靠著高飛犧牲打先馳得點，下半局先發投手吳聖智單局投出3次三振，包括三振掉本屆賽會打擊率高達9成的佛勞斯托，但卻是次不死三振，結果被第3棒安德森敲出左外野2分炮逆轉。但比賽打完1局後因雨勢過大暫停下來，暫停近1個半小時後於8點20分恢復進行。

2局上中華隊無功而返，下半局吳聖智續投，但1出局後控球出現狀況，連續3個保送形成滿壘，但他讓喬納敲出三壘滾地球，三壘手傳本壘抓到第2個出局數，面對第2棒佛勞斯托，中華隊在1好2壞時決定換投，由陳瑞鑫接替投球，但他投出首球就暴投，但捕手很快把球傳給補位的投手，讓中華隊化解失分危機。

度過滿壘危機後，中華隊在3局上靠著陳瑞鑫逆轉2分炮再把領先要回，這也是他連2天開轟，不過佛勞斯托在4局下敲出滿貫炮逆轉。落後2分的中華隊在5局上追平，但投手群沒能守住平手局面，最終就以2分差吞敗。

中華隊吞下這1敗後，複賽戰績2勝2敗，爭冠提前夢碎，最多只能爭季軍，美國隊4勝續保不敗之身，攜手委內瑞拉挺進冠軍戰。