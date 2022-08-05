俄烏戰爭爆發後，外貿協會基輔台貿中心主任徐裕軒冒著風險，成功安全撤離我55位國人，獲各界肯定。今(5)日由外交部長吳釗燮親頒「睦誼外交獎章」，成為貿協獲此獎章第一人。

今日授獎現場，他的母親李瑞琴等親友、貿協董事長黃志芳都陪同出席。黃志芳表示，貿協基輔台貿中心為我國唯一駐烏機構，徐裕軒於關鍵時刻承擔責任，以僑民安全為念，無懼烽火，達成撤僑重任，貿協6月就先頒予他「貿協榮譽獎章」。

俄烏戰爭爆發前的1月下旬，貿協總部即召集各相關單位成立緊急應變小組，24小時動態掌握當地資訊，針對後續可能情勢沙盤推演，並成立Line群組，由基輔台貿中心和國人保持聯繫，配合外交部執行撤僑作業。

當時徐裕軒就照指示先聯繫僑民，研擬撤僑路線，當2月24日俄軍進攻烏克蘭後，立刻規劃四波撤僑，最後成功撤離55位僑民。之後原任期已滿，還爭取自願續留職位，願繼續為台烏經貿推動服務。

吳釗燮表示，雖我國尚未在烏設立正式代表機構，但卻是戰爭爆發後最先完成撤僑的國家之一，徐裕軒絕對是關鍵角色，稱讚他是駐外人員的表率。

徐裕軒則自謙，撤僑任務得以圓滿完成絕非一人功勞，包含外交部支持，駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處全方位支援，以及黃志芳指導、擘劃，都是撤僑任務中的最大支柱。