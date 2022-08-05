不受少子化衝擊，國立台中科技大學每年新生註冊率逾九成七以上，且年年盈餘上億元，經營績效十多年來名列全國大專院校榜首！中科大近日再傳捷報，在校長謝俊宏極力爭取下，教育部已同意中科大設立第一個博士班「智慧工程博士班」，於人工智慧產業蓬勃發展的當下，恰逢其時，為延續百年榮光，開啟新世代亮點動能。

創校逾百年的台中科技大學，目前設有六大學院，包括商學院、設計學院、語文學院、資訊與流通學院、中護健康學院、智慧產業學院，近日首設第一個博士班，規劃於「資訊與流通學院」開設「智慧工程博士班」。

談起台中科大豐碩的辦學成果時，謝俊宏表示，除因學校擁有先天地利優勢之外，不斷精進的教學方式，培養專業跨領域的複合型人才，產出符合各行業的人力需求，應是中科大能立足全國技職大專前段班的不二法門。

台中科大的前身是台中商專，後與台中護專合併升格，目前也是中部科大的最高學府。眼看全台大專院校皆面臨少子化、企業轉型、時代快速更迭等多元衝擊，中科大在校長謝俊宏的帶領下，不僅持續深耕商學院所產學合作，也增設智慧工程學院及大樓，另在台中南屯校地成立長照護理校區，做好全方位的布局。

謝俊宏指出，台灣面臨企業轉型、高階人才出走等挑戰，加上大台中產業走廊，包括中科、精密機械園區，以及各研究機構，如工研院、國家衛生研究院等，對於高階智慧工程人才需求若渴，「台中科技大學又是中部技職教育的指標學校，對於扮演產、學、研的鏈結責無旁貸。」

他表示，學校會建置合作平台，爭取與企業產學合作，在學期間就可實習；對於「智慧工程博士班」學生，院方還會提供一年國際學習、或一年業界實習之公費生名額，也有專任的教師帶領學生進行專題、參加國際競賽；之後將從中擇優錄取為該校博士後研究員或專任老師。

擁有豐富教育行政經歷的謝俊宏，2015年出任中科大校長，為學校順利爭取到高等教育深耕計畫、躍升計畫等逐年經費補助。眼前雖然面臨少子化衝擊，惟該校每年的註冊率都逾九成七以上，尤其是學校的財務狀況更是優越。謝俊宏說：「我們學校現今的校務基金高達三十餘億元，每年盈餘都能衝出上億元，經營績效在過去15年，一直名列全國大專院校榜首！」

他自豪地說，走過104年，金字招牌依舊閃亮的中科大，校友遍佈全台金融財會商管相關單位的高端或基層，商科被公推為強中之強，未來更將朝向強化創意創新區域發展；中科大近兩年在發明獎項也有所突破，包括在2021年德國紐倫堡國際發明展上榮獲多面獎牌，去年也榮獲國家創新獎。

另外，在教學研究創新上，一直是中科大非常重視的面向。謝俊宏表示，他在四年前就開始鼓勵教師爭取教學創新獎，因此該校取得教育部教學計畫補助總量，已連續三年在全國大學排名第三，各科大則排名第一。

謝俊宏認為，要讓學校永續經營，讓學生和家長有信心，就要展望未來！隨著高齡化社會快速逼近，智慧長照產業的需求將大量被開發出來，因此該校在南屯區近8公頃校地，將打造為長照護理校區，預定2024年11月即可運作。

此外，中科大還計畫將中友百貨旁2、300坪的校地資產活化設立教學產學中心外，2023年也預計在「來來商旅」旁空地興建智慧工程大樓，迎合產業AI化，在學用合一的基礎上，紮實培育高階研究人才。