美國眾議院議長裴洛西訪台，引發全球關注，中國大陸更宣布4日中午至7日中午，在台灣周遭6個區域進行軍演。有網友對此感到憂心，不停思考若是兩岸真的發生戰爭，自己究竟該採取什麼行動，更在網路上發文廣搜意見，沒想到真的有人認真分析，認為兩軍開打時，故宮博物院是最佳的藏身之處。

原PO在論壇《Dcard》上以「如果真的戰爭了，你會怎麼辦？」為題發文，表示自己最近不斷在思考這個問題，若是某天台灣真的有戰爭發生，「我們該怎麼辦？我會怎麼辦？我也不知道怎麼辦？」再加上原PO有家庭也有孩子，左思右想仍得不到答案，只好發文請益，想聽聽眾多網友的意見。

貼文曝光後，有部分網友認為要抗爭到底，「打回去啊！不然怎麼辦，我的職責就是消滅共軍」、「還能麼辦，就只能上戰場了」、「地震怎麼辦戰爭就怎麼辦，不然你是能代表台灣投降嗎？」

一名網友認為，究竟要選擇逃跑或是戰鬥，可以觀察房價是否有下跌的跡象，「那些一堆房的肯定先脫產，他們更該緊張，連他們都不緊張了，你在擔心什麼」。

另外，也有人分析，若兩岸真的開戰，當務之急是把儲蓄全部領出來，準備好充足的物資和醫藥材，倘若已經開始投擲炮彈，要躲在防空洞或地下室，切忌外出，且立刻搬離首都圈、機場、軍事要地的附近，而最好的躲藏地點就是故宮博物院，「這是真的不是嘴砲 ，當初美軍本來要投原子彈到京都，後來沒投選其他地方，就是因為那裡是日本文化的代表地」。