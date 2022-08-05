今（5日）市場傳出，大陸海關已通知企業，如果進口零件產地出現「台灣（Made in Taiwan）」或「中華民國（R.O.C：Republic of China）」等製造標示將全數扣押。針對此事，經濟部回應未接獲相關消息，但若廠商反應有標示上的困擾，將會協同財政部看如何協助。
韓媒亞洲經濟援引業界及大陸消息人士兩方說法透露，大陸海關4日向有在當地設廠的韓企通知，如果進口零件原產地出現「台灣（Made in Taiwan）」或「中華民國（R.O.C：Republic of China）」等製造標示，將會全數扣押。
另外，據日媒日經亞洲援引知情人士說法，蘋果（Apple）周五（5日）要求供應商，從台灣到大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關的規定，以避免被扣留審查。知情人士稱，大陸已經開始嚴格執行規定，台灣製造的零組件產地須標示「中國台灣」或「中國台北」的標籤。
針對此事，經濟部表示沒有聽聞扣留貨物相關消息，但如果廠商有標示的困擾，將會看如何協同財政部協助。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。