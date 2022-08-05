今（5日）市場傳出，大陸海關已通知企業，如果進口零件產地出現「台灣（Made in Taiwan）」或「中華民國（R.O.C：Republic of China）」等製造標示將全數扣押。針對此事，經濟部回應未接獲相關消息，但若廠商反應有標示上的困擾，將會協同財政部看如何協助。

韓媒亞洲經濟援引業界及大陸消息人士兩方說法透露，大陸海關4日向有在當地設廠的韓企通知，如果進口零件原產地出現「台灣（Made in Taiwan）」或「中華民國（R.O.C：Republic of China）」等製造標示，將會全數扣押。

另外，據日媒日經亞洲援引知情人士說法，蘋果（Apple）周五（5日）要求供應商，從台灣到大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關的規定，以避免被扣留審查。知情人士稱，大陸已經開始嚴格執行規定，台灣製造的零組件產地須標示「中國台灣」或「中國台北」的標籤。

針對此事，經濟部表示沒有聽聞扣留貨物相關消息，但如果廠商有標示的困擾，將會看如何協同財政部協助。