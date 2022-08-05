共軍今（5）日持續在台灣周遭進行海空軍演，根據我國防部指出，有30架次共機越過海峽中線。而共軍今日也釋出海空軍演習影片，其中一位飛行員稱在空中俯瞰寶島台灣的海岸線和中央山脈。
根據大陸央視報導，解放軍東部戰區表示，8月5日繼續按計劃位於台灣本島北部、西南、東部等海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。
而《央視軍事》也釋出畫面，訪問中共空軍飛行員以及海軍部隊。其中一位飛行員稱，他在空中目視距離俯瞰寶島臺灣的海岸線和中央山脈。
共軍今（5）日持續在台灣周遭進行海空軍演，根據我國防部指出，有30架次共機越過海峽中線。而共軍今日也釋出海空軍演習影片，其中一位飛行員稱在空中俯瞰寶島台灣的海岸線和中央山脈。
根據大陸央視報導，解放軍東部戰區表示，8月5日繼續按計劃位於台灣本島北部、西南、東部等海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。
而《央視軍事》也釋出畫面，訪問中共空軍飛行員以及海軍部隊。其中一位飛行員稱，他在空中目視距離俯瞰寶島臺灣的海岸線和中央山脈。
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