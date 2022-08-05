8月5日晚間，中國大陸國務委員兼外交部長王毅在柬埔寨金邊召開記者會。

王毅在記者會上說，據我們了解，美方正在試圖增強這個地區的軍事部署。我們呼籲各方都要對此保持高度的警惕。美國一貫善於製造出一個問題，然後利用這個問題來實現自己的目標。但是在中國面前，這套做法行不通。

王毅強調，我們要發出警示，美國不要輕舉妄動，美國不要製造更大危機。

王毅舉例說明美國持續在改變台海現狀，稱美國實際在不斷掏空「一中政策」。他還語氣強烈地說：「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫！」