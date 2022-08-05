tails&me x APUJAN 推出聯名系列商品「尾巴探險記」，即日起至8日在PPP時尚藝文空間舉辦同名展覽。（APUJAN 提供）

隨生活型態改變，大眾對於毛孩的關愛有增無減，相關產業商機也吸引不少品牌的目光，如台灣設計師品牌APUJAN首度攜手寵物生活品牌 tails&me，跨界推出「尾巴探險記」，全系列包含衣服、帆布袋、長傘、寵物地墊等，另外即日起至8日在PPP時尚藝文空間，也特別打造「尾巴探險記」展覽。

tails&me x APUJAN 尾巴探險記，墨點高領背心。（APUJAN 提供）

以奇幻風格著稱的詹朴，延續此一風格應用於寵物服裝，在設計中穿插圓點、直條，詮釋寵物們與飼主在奇幻世界探險的故事，並以此為靈感，將旅途中可能會遇到的奇幻角色如恐龍、太空人等，化成寵物專屬玩具。服裝方面，由於貓狗的活動力較大，故在版型上面多以無袖服裝為主，並選用較為親膚的材質來呵護毛孩們的敏感皮膚。

tails&me x APUJAN 尾巴探險記，緹花針織背心。（APUJAN 提供）

此次寵物時裝包括５款全新版型，高領背心、連帽背心、緹花針織背心、刷毛背心以及連帽雨衣等，另外也有外出必備的尼龍繩帶商品，其中在寵物項圈、胸背帶、牽繩加入限定設計的墨點金屬配飾及專屬簽名 Logo，讓時尚不專屬於人類，與毛孩們一起時尚上街去。