辣模辛尤里以精緻五官加上超傲人H罩杯身材，以及大膽展現身材優勢作風，受到網友關注，性感狂野穿搭時常成為討論話題；辛尤里在七夕情人節自己買了一台保時捷當禮物，在今（5日）更加碼透露想「裸體開車」，瞬間讓網友嚇了一大跳，驚呼「會引起連環車禍喔」。

辛尤里昨（4日）七夕情人節時，在臉書分享目前感情狀態單身，所以買了一台保時捷給自己當禮物，也感謝剛好遇到好的車商，因此決定把這件事完成，「誰知道下一秒我會不會就無法實現夢想，誰知道下一秒我會不會就無法再擁有」；她還提到被朋友念「不會開車還要買車」，但馬上解釋自己有駕照。

辛尤里身材火辣，出了名敢露。(圖/ 摘自辛尤里臉書)

沒想到今日辛尤里又表示，自己的夢想是「裸體開車」，她簡單一句話讓大票網友都怕爆，因為她一直以來火辣穿衣風格，熱愛展現身材優勢，這句話可能成真，狂勸「會害別車不專心」、「不要啦！這樣會出車禍」、「母湯啊，車禍」、「先不要，會造成交通混亂」、「妳沒車禍，看妳的人都車禍」。

但也有許多男粉絲躍躍欲試搶報名，嗨喊「記得載上我，我會帶好相機的」、「我也想當乘客」、「可以坐副駕駛座嗎」、「執行夢想時…請告知路段」、「我的夢想是看見女神裸體開車」。