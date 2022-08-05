《蠟筆小新 幽靈忍者珍風傳》導演橋本昌和。（木棉花提供）

日本長青動畫《蠟筆小新》最新劇場版《蠟筆小新 幽靈忍者珍風傳》中日文版今（5日）在台上映，擔任導演橋本昌和近日抽空接受台灣媒體訪問，除了感謝台灣觀眾喜愛《蠟筆小新》這麼多年外，並表示：「我希望《蠟筆小新》不僅能成為經典作品，更能站在娛樂業的最前線。不管是過了30年還是40年，都非常有魅力。對不同年代的孩子們而言，都是能即時享受的作品。」

回顧製作歷程中印象最為深刻的部分及30週年電影製作的困難之處，橋本昌和說，每部電影製作過程都滿載回憶，像是《蠟筆小新 我的搬家物語 仙人掌大襲擊》去了墨西哥取景、《蠟筆小新：新婚旅行風暴～奪回廣志大作戰～》則到了澳洲，過程中也有很多觀光行程不會有的體驗，像是參觀當地人的住家等，而今年因為疫情，確實有許多辛苦之處，像是過去配音都是大家一起收音，疫情期間最多只能3人，幸好最後階段終於可以8人一起，「很感動，久違的熱鬧感」，並透露團隊的優先考量就是，如何讓疫情之下的觀眾，特別是孩子，也能享受劇情並感到快樂。

橋本昌和也提到，他認為的喜劇電影，作用之一就是在描述現實的社會問題時，也能讓人會心一笑，而他相信《蠟筆小新》能一直做到這點，同時也希望這部電影能夠闡述出「為了讓孩子在未來社會中有更好的生活，大人們正在揮汗如雨地工作。」小新這次在片中變成忍者還擁有忍術，導演被問到自己會想要擁有什麼能力時，搞笑喊「只希望擁有放假時可以耍廢的能力」，不忘解釋因為若能力太強，責任也會更加重大，所以希望能輕鬆一點。

橋本昌和最後也提到，之前曾造訪台灣，印象中天氣非常炎熱，食物都非常好吃，如果能有機會騎自行車環島一圈的話，感覺一定很有趣，常邊旅行邊取材的他，也表示未來有機會的話，非常想要到台灣取材，作為故事背景舞台的之一，「我很喜歡台灣，如果不是疫情的話，真希望可以去台灣，很可惜，也希望大家透過這次的電影能夠解除因為疫情帶來的壓力，若大家有機會到戲院觀賞的話，我也很期待看到台灣各位的感想」。