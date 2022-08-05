在聯準會（Fed）積極調升利率引發經濟恐將陷入衰退疑慮，美國房貸利率已跌破5％大關，為今年4月以來首見。

根據房貸機構房地美(Freddie Mac)表示，到8月4日為止該周，主流30年期固定房貸利率從前一周的5.3％下滑到4.99％，不過仍高出1年前的2.77％。

該利率自年初起開始攀升，並在6月中旬升抵5.81％高點，但之後對通膨與經濟衰退的隱憂導致房貸利率出現震盪。

房地美經濟學家凱特（Sam Khater）指出，受通膨壓力與經濟放緩的拉鋸，使得房貸利率呈現大幅波動。他還補充，圍繞在通膨與其他因素的高度不確定性下，恐讓該利率持續反覆不定。

Realtor.com經濟研究主管羅流（George Ratiu）則認為，若經濟指標意外告捷抵銷外界對經濟衰退的擔憂，房貸利率將持續走跌。不過如果缺乏明確方向，該利率將在窄幅區間遊走。

為因應創下40年新高的通膨，Fed上周再度調高利率3碼，為連二次進行如此激進升息。不過快速升息也引發外界對美國經濟恐陷衰退的憂慮加劇。

不過Fed升息並不會直接影響到借貸者支付的房貸金額，因為房貸利率通常是與美國10年期公債殖利率有較緊密的連動。儘管如此，該利率仍會間接受到Fed遏止通膨努力的影響。

羅流解釋，對消費者而言，最大問題在於企業是否會受衰退疑慮而開始裁減員工。企業聘僱若出現緊縮，恐會衝擊民眾消費能力。

事實上，今年來貸款成本升高已大幅侵蝕民眾購屋能力，由於買房意願受到抑制，最近數月新屋營建與成屋銷售已雙雙下滑。

房地美估計，民眾若在1年前買下一棟39萬美元房屋，在支付約占房屋總價兩成的頭期款後，其他則是向銀行申請貸款。如果以當時30年期固定房貸利率為2.77％計算，每月繳付房貸金額約為1,277美元。但今日若以4.99％估算，其繳付金額則將多出約400美元到1,673美元。