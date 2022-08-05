在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台離開後，傳出中國大陸海關開始對進出口商品加強檢驗，若進口零件上標示原產地為台灣或中華民國將全數扣押。經濟部5日回應，近日確實接到多家台商表達，被進口商、貨代通知，貨品上不應只標示ROC或台灣，但目前未有被扣貨案例。

經濟部表示，類似的產品產地標示，兩岸雙方均有規定及慣例，不過這幾年來，則陸續有廠商反映類似要求標示的問題。政府掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。