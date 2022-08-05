地緣政治風險在台海升高，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）5日表示，外商視同此次危機為中美戰略競爭大局的一部分，看似再現1996年的海峽緊張，實際上有極大的差異：中國大陸的經濟規模變的很大，台灣半導體產業在全球供應鏈為要角，美國對亞洲貿易依賴更深，緊張局勢若無法迅速減緩，對半導體和ICT行業的影響將比昔日的三大危機來的更大。

法國外貿銀行分析，台海危機對兩個主要行業的影響最大，一是潛在的軍事封鎖將影響對半導體依賴程度較高的行業，例如高性能計算、物聯網、數據分析、電動汽車，消費電子產品也將受到影響；一是亞洲經濟體將因航道繞境或減速，面臨能源運輸延遲，此影響不僅針對台灣，日本和韓國也都受波及。

由於台灣掌握半導體關鍵生產、ICT供應鏈，中國大陸自台灣進口的相關產品2011年至今的10年期間，穩定成長，法貿銀統計，ICT相關占台灣出口到中國大陸總品項的比例，已升高到25 ％，非ICT相關則逐年減少到不及5％，「在強烈依賴半導體自台灣進口的情況下，中國大陸進一步擴大封鎖規模和持續時間，需付出的代價高昂！」

艾西亞指出，不僅中國大陸，美國、日本、韓國，歐盟都有進口台灣半導體相關產品，基於此一關鍵角色，台灣半導體出口的任何中斷，受傷的將不是單一經濟體，而是供應鏈斷鏈進一步刺激通膨壓力所造成痛苦，可能會給全球央行帶來額外的壓力。