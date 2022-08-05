甜美女星郭書瑤擁有傲人身材，19歲憑著網路遊戲廣告「殺很大」走紅，被封為「宅男女神」，近年持續專注深耕拍戲，更藉著《原來1家人》和女星張景嵐成為好閨蜜，兩人感情極為要好，近日好友張景嵐公開一段快樂出海片，難得出門旅遊卻「背叛」郭書瑤，多次偷襲蜜桃臀，讓她崩潰狂喊：「為什麼」。

郭書瑤和張景嵐是演藝圈眾所周知的好閨蜜，近日她們和女性友人抽空旅遊，幾人搭著一艘遊艇，沿途欣賞九份的外海美景，對此，張景嵐還一邊錄下她所見到的美麗景色，夕陽下的海水波光粼粼，搭配壯闊山景極為壯觀，更有九份小鎮一幢幢的房屋建築美景，直到日落她也拍下夕陽美景，留下珍貴紀錄。

郭書瑤好友張景嵐錄下好心情，笑容非常陽光燦爛。(圖/張景嵐 IG)

郭書瑤、張景嵐到九份遊玩，沿路景色優美怡人。(圖/張景嵐 IG)

郭書瑤在IG轉貼出海影片，不過她卻藉著影片，透露自己「竟遭到出賣」。只見她穿著純白細肩帶運動內衣，完美弧形被拍得一覽無遺，影片放個100遍都不夠用，郭書瑤還中空露出性感蠻腰，下半身搭配水藍色瑜珈褲，筆直長腿被勾勒出超完美線條，而好友張景嵐卻看上她的好身材，竟大膽襲擊她的屁股。

郭書瑤在IG限動透露被張景嵐背叛，PO出被摸屁股的影片。(圖/郭書瑤 IG)

郭書瑤在IG限時動態寫下心情：「為什麼我只有被抓屁股的鏡頭」，原來姊妹倆打鬧方式獨特有趣，事實上，張景嵐是在打鬧去抓她的屁股，臉上還扮起鬼臉非常有趣，而由於二人實在太熟，張景嵐揉捏郭書瑤屁股非常多次，還在鏡頭前跟粉絲們炫耀，最後甚至「背叛」郭書瑤公開她出糗被摸屁股的片段。