大陸央視報導，共軍東部戰區5日繼續在台海空域實戰化聯合演訓，大陸國防大學教授孟祥青解讀大陸在台周邊演訓行動是否會常態化時指出，是否常態化取決於台獨勢力和美方怎麼做。

孟祥青稱，一段時間以來，台獨勢力在台灣的分裂活動不斷加劇，而美國多年來在台灣問題上說一套做一套，嚴重違反一中原則。特別是這次裴洛西訪台，嚴重違反一個中國原則，嚴重違反中美三個聯合公報，嚴重動搖中美政治基礎，也嚴重損害了兩國兩軍關係。

所以中方對美進行了一系列制裁，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話等措施，包括對裴洛西及其親屬採取制裁措施。未來，只要台獨勢力一天不停止，只要外部干預勢力一天不停止，中方維護國家主權和領土完整的行動就不會停止。

孟祥青表示，「和平統一，一國兩制」是大陸的大政方針，因為這是最有利於兩岸人民，最有利於中華民族的根本利益。但是看到一段時間以來，台獨勢力在不斷發展，外部勢力的干涉也在不斷加大，特別是像美國這樣「切香腸」的方式，嚴重損害中國的底線和紅線。

大陸絕不允許任何人、任何勢力把台灣分裂出去。從這個意義上講，一方面堅持「和平統一，一國兩制」的大政方針，應該說，只要有一線和平希望，絕不放棄和平努力。

但是另一方面，大陸過去、現在、將來永遠不會承諾放棄使用武力，這是針對台獨和境外干涉勢力。能戰方能止戰，未來不只要做好戰備準備，同時也要對台獨勢力發出這個明確的訊號。