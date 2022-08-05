透過健身維持健康體態是不少女生選擇的運動之一！有名正妹上健身房，首次給男教練教課，豈料，整個課程中，她發現男教練起生理反應外，竟然將近一半的時間都在「搭帳篷」，讓她非常尷尬求換教練；不過有男網友則認為，會造成下面「凸凸的」情況有很多外在因素，並非只是起生理反應單一狀況。

一名正妹在「Dcard」發文，她表示第一次上教練課，原本對這位男教練印象還不錯，講的話也容易懂，但是，她卻對男教練有件事情感到很尷尬，她提到男教練上課時，都一直起「生理反應」，而且課程中有一半的時間都在「搭帳篷」，讓她有些困擾，於是，她和健身房提出換教練的要求，但是卻被健身房拒絕，不禁感到苦惱「該怎麼辦比較好？有什麼管道可以協助嗎？」。

正妹上健身房上課，由於首次給男教練教課，竟然發現對方「狂搭帳篷」，讓她尷尬地想換教練。（示意圖/shutterstock）

文章一出，網友紛紛留言表示「有沒有可能是天生比較大」、「那就叫他不要勃起」、「哪裡有會搭帳篷的教練，介紹給我，我剛好需要」、「肌肉充血很正常，但充血充錯地方」、「刻意秀給妳看的吧」、「可能他穿灰褲比較明顯」、「應該是剛做教練吧」、「你為什麼要一直盯著人家的雞雞看？」。

另外也有男網友也發生過類似狀況，但他表示許多女生都誤會一件事，看到男生「凸凸的」就以為是起生理反應，但其實很多場外因素會造成男生下體「凸凸的」。

正妹上健身房上課，由於首次給男教練教課，竟然發現對方「狂搭帳篷」，讓她尷尬地想換教練。（示意圖/shutterstock）

男網友舉例，若是「褲子偏緊」，男生的弟弟會被壓出形狀，另外「骨盆向前傾」狀況，會讓男生生殖器比較往前靠，自然就會明顯，最後是「陰莖下彎」，由於男生在未勃起時，海綿體圓弧的位置在前面，便容易頂倒褲子前端，也會有明顯行狀。

男網友也表示自己就是「骨盆前傾」加上「陰莖下彎」這2種狀況，因此自從他被女生說「起秋」後，便再也不穿棉褲或是運動褲這類的「塌褲子」，很尷尬，完全不敢穿出去見人。