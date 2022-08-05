全球經濟前景惡化導致糧食需求減少，而俄烏協議重啟黑海出口及其他因素促使穀物及植物油供應增加，導致國際糧食價格至7月為止已連續四個月下滑，且7月創下將近14年來最大跌幅。

聯合國糧農組織（FAO）追蹤穀物、植物油、乳製品、肉品、糖等五大類商品統計而成的糧食價格指數在7月月減13.3點至140.9點，是連續第四個月下滑，並創下2008年10月以來最大月跌幅。

7月糧食價格大跌的主因是穀物及植物油價格銳減。糧農組織穀物價格指數在7月月減19.1點至147.3點，其中小麥價格跌幅最為顯著，7月價格月減14.5％，原因除了俄烏協議重啟黑海穀物出口之外，北半球小麥豐收也壓低價格。

除了小麥之外，糧農組織追蹤的所有穀物價格在7月全面下跌，其中穀粒價格月減11.2％，是連續第4個月下滑。玉米價格也在7月月減10.7％，高粱及大麥價格分別月減12.8％及12.6％，就連稻米價格也在7月下滑，是今年以來首例。