Mundial de atletismo sub20, Cali (Colombia). Última serie de los 400 metros del decatlón.



El italiano Alberto Nonino (18 años), por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.



Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) August 3, 2022

2022年世界田徑U20錦標賽近期如火如荼展開，然而義大利十項全能小將諾尼諾（Alberto Nonino）卻在400公尺賽跑沒穿內褲上陣，衝刺時GG頻頻滑出，只見他伸手喬了又塞，超羞過程全被鏡頭錄下。事後本人也在Instagram發文坦言「意外確實影響表現，我試著一笑置之」。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，18歲田徑好手諾尼諾近期赴哥倫比亞參賽，昨晚卻在400公尺項目中發生突發狀況，比賽開始第一個彎道表現突出，穿著水藍色運動服的他連超越其他2名選手，非常有可能奪下勝利。接著意識到下體一陣涼風，鏡頭拍下衝刺過程他數度低下頭，因為沒穿內褲，生殖器不斷露臉，想都沒想只好伸手一抓，調整褲襠後把東西放回去，外媒形容「充分展現男子氣概」。一心二用的情況下導致速度明顯變慢，最後以51分57秒的成績排名最後。

對此引來外媒大肆報導，稱「諾尼諾死命維護尊嚴而心不在焉，他變慢了，試著用手將GG藏起來…」體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）也在推特重提此事，表示「即便尷尬但他沒有退縮，真的把『弟弟』掏出來了。」

事後諾尼諾在Instagram無奈發文，「很顯然這是意外，你們的反應我都清楚，所以不必特別tag我好嗎。感謝我的家人、朋友陪我克服這一切，現在我在努力笑笑帶過。」