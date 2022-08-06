薄紗妹夜晚在運動公園踩著器材運動，其背部若隱若現的樣子，也被網友直呼「太扯了」。

不少人會選擇晚上到公園運動，避免白天遭到太陽曬傷！有男子分享1段13秒影片，影片中有位正妹穿著清涼，在夜晚某公園內踩著運動器材，由於她只露出穿著薄紗的背影，被遠方強光照射下，若隱若現的好身材呼之欲出；也讓網友看了驚呆「這太扯了」、「就說下午運動不如晚上好」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段13秒影片，影片中在某運動公園內，有名身材姣好正妹在夜晚踩著運動器材，然而，該正妹穿的服裝卻引人注目，該服裝正面為黑白相間條紋，然而，背部則為黑色薄紗，當正妹踩著運動器材，在遠方的燈照射之下，其若隱若現的身材呼之欲出；原PO也在貼文寫下「晚上運動真的比較涼爽」。

影片一出，網友紛紛留言表示「玩這麼大喔？」、「出發了！等等下班來去公園」、「又那麼誇張，熱到都沒穿」、「感覺有點危險」、「不怕被蚊子咬？」、「看得出來真的很涼」、「膝蓋內夾嚴重，可以看出臀大肌無力，如果再不運動關節會出問題」、「為什麼別人的有氧比較好玩」、「這太扯了」、「就說下午運動不如晚上好」。