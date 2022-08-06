即使遭大陸官方反對，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）仍完成訪台行程，但大陸也決定採取反制行動，從4日起連續3天在台海周邊進行實彈軍演，台海危機急遽升溫，同時，軍演也讓台灣周邊海域的海空貿易受到阻礙，有經濟學家認為，裴洛西訪台引發制裁，對台灣產生的影響才正要開始，大陸與台灣可能會出現經濟停滯，而大陸及台美的關係則會出現數個月至數年的長期傷害。

CNN報導，台灣周邊海域的流動性與安全性因軍演受到嚴重干擾，目前無法估計長期影響，但初步看來，重新制定路線、潛在的銷售損失及延長時間的人事成本等狀況，都會增加航運商的成本。

證券商ACY Securities首席經濟學家Clifford Bennett認為，此事所造成影響其實才正要開始，「糟糕的是，由於裴洛西的訪問，台灣與大陸之間可能會出現經濟停滯的狀況。」

除了軍演外，大陸也對台灣的調製食品、白帶魚、冷凍竹筴魚及柑橘類等農漁產品下禁令，同時大陸也停止出口天然砂到台灣，Clifford Bennett表示，「此事件會對台美及大陸的關係，造成數月甚至數年的長期傷害。」

經濟學人全球貿易首席分析師Nick Marro強調，即使目前看來是暫時行為，但已經引發長期的擔憂，不僅僅對未來貿易、旅行和經濟模式產生影響，對於潛在的軍事防禦行動與安全議題有更深遠衝擊。