為了深耕社區、經營社區，房仲業務把握各種機會與人互動，並非新鮮事。信義房屋三多捷運店店長洪薏珺，曾不畏炎夏高溫，帶著同仁去區內的公園沙坑撿貓屎，整整撿了三個月，把社區服務做到極致；她也發揮帶小孩經驗，遊戲式管理，激勵出高成效，友善服務與優秀管理能力有目共睹，今年更代表信義房屋參選2022TCFA台灣連鎖暨加盟協會的傑出店長。

起初，洪薏珺只是怕在沙坑玩的孩童們碰到貓大便，純粹想幫忙，沒料到這樣的善意特別具感染力，店內同仁跟來公園運動的長輩、到沙坑玩耍的親子都打成一片；還因而得到里長的信任，攜手舉辦稅務講座等系列活動，意外拓展了客戶開發的觸角。

高雄女中畢業的洪薏珺，大學跟研究所都讀商，原本在科技業當PM，為了突破職涯天花板，在30歲時毅然轉入仲介業，轉行成為大齡菜鳥，從零開始，「當時每天早上8點到店，半夜1、2點才走，真的超拚！」這也讓她入行第一年，就獲得新人最高榮譽新秀獎。

洪薏珺在家中是長女，個性負責、自我要求高，還很急性子，每當客戶提出需求或疑問，她總是秒回，讓客戶安心；如今她的新客戶中，就有五成是老客戶介紹的，甚至還有客戶把小孩送到她店裡上班，希望讓她親手調教。

拚事業的同時，洪薏珺也結婚生子，第一胎讓24小時的保母帶，她有空時才去看小孩，第二胎就育嬰留停，並趁著這一年的空檔舉家搬回高雄，較有後援；對業務來說，轉換商圈就等於跳出舒適圈，但她認為，客戶經營之道到哪兒都通，毋須被未知帶來的恐懼綁住。

談起帶店，已有十年店長經驗的她笑稱，帶店內的同仁比帶小孩輕鬆太多了，但當媽媽的經驗，也讓她很擅長用遊戲式的方法來管理，激勵出高成交的成效。

比方說，她會讓同仁們玩賓果，有客戶出價就能畫掉一格，先連線者就贏了；也曾舉辦「疊盤子」大賽，有同仁收到委託或成交，就能疊上一個盤子，累積愈多，慶功宴吃愈好。如此創意手法，果真有激勵效果，近四年來，三多捷運店的業績無懼疫情、持續成長。