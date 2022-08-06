美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）此次造訪台灣，行程中包括會見台積電董事長劉德音，使全球再度關注台灣在晶片供應鏈中的地位，尤其是晶圓代工龍頭台積電，專家表示，像台積電這樣的公司，其實已經在美中科技競逐中「站隊」了。

CNBC報導，裴洛西與劉德音的會面，意味著半導體對美國國安的重要，以及台積電在半導體產業不可或缺的地位。過去幾年，半導體在中美科技角力中愈發重要，使美國試圖在該領域中追趕亞洲，以維持對大陸的領先地位。

報導引述風險諮詢公司Verisk Maplecroft亞洲研究主管Reema Bhattacharya表示，裴洛西的造訪凸顯台灣的重要性，最明顯的原因是其晶片製造和半導體供應鏈中戰略關鍵地位，但台灣懸而未決的外交地位仍為地緣政治的不確定因素。

據市調機構Counterpoint Research數據顯示，台積電佔全球晶圓代工市佔高達54%，加上聯電、世界先進等其他半導體廠，僅台灣就佔了全球三分之二的產能，更加顯現台灣在全球半導體市場的重要性。報導強調，這也就是裴洛西與劉德音會面的原因。

另一方面，這幾年來，大陸將半導體產業視為戰略重點，旨在實現晶片自主和擺脫對美技術的依賴，而美國也致力提振該國半導體製造和研發，並尋求與台美日共組「Chip 4」聯盟，以確保關鍵零組件供應，維持對大陸的領先地位。

在愈發激烈的美中科技競逐中，諮詢公司創新未來中心（Center for Innovating the Future）聯合創辦人普拉卡什（Abishur Prakash）表示，台積電其實已經選邊站，從它決定赴美投資設廠，並期望與歐盟等國家展開晶片製造合作開始，就已經做好決定了。