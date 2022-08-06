47歲女星唐玲3年前罹患胃癌，一度抗癌成功，哪料近期癌細胞轉移到卵巢，已是胃癌第4期，為此摘除子宮和卵巢，近來她常透露罹癌點滴，還曾聊到生病期間不少追求者都被她拒絕，不過她內心似乎依然渴望愛情，日前有律師隔空建議她遺產分配，她就幽默表示，有幸遇到「真命天子」就不必管這些事。

唐玲近日再度在臉書發文，表示近來有朋友和律師們在討論她的身後事宜，感慨這感覺真是五味雜陳、讓她感到哭笑不得，因為現在的她很想活，很多人卻在絞盡腦汁想死後的事。她也透露，現在的她每天活得很開心，同時不忘研究如何健康過生活，但大家的提醒，還是要負責任回應，避免造成其他困擾。

唐玲透露自她胃部切除後，終其一生每隔3個月就要回醫院打維生素。(圖/唐玲 FB)

對於過世後的身後事，究竟該如何解決？唐玲表示，她不辦告別式，不留神主牌更不進靈骨塔，而要選擇花葬。至於律師們提醒的預立醫囑、遺囑以及遺產部分，她認為在因緣具足時就會圓滿處理，還幽默地說，也許她明天就遇到真命天子去結婚，那這些問題就是她老公的事情了，一段回答巧妙回應外界好意。

唐玲這則貼文一經PO出，網友們也紛紛鼓勵她：「很樂觀面對生活」、「多想些開心的事喔～」、「會越來越健康的啦！」、「妳永遠最美麗的，把握當下，要活得開心！」，也有人鼓勵唐玲來場戀愛，「如果可以談一場戀愛，絕對可以創造更多的快樂及美好的回憶」，對此她也肯定「可以喔」，讓粉絲都替她感到期待。