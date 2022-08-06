積木是深受大小朋友喜愛的好玩具，信誼「小太陽親子館」特別在父親節前夕，為2至6歲幼兒精選多種不同學習功能的積木，搭建了「積木玩具國」遊戲專區，一次滿足孩子喜歡探索、挑戰的遊戲樂趣。

信誼基金會董事長張杏如表示，積木可拆、可裝、可破壞、可以重建，是最具開放性的玩具，也是激發想像力、創造力和解決問題能力最直接的遊戲，更是許多孩子在成長過程中建立數學、科學、邏輯概念，促進肢體動作、人際互動、語言發展、藝術啟蒙的工具。美國東康乃狄克州立大學十多年的研究也發現，能幫助孩子發展出解決問題、創造力、社交技能和語言能力，並且提高遊戲品質的好玩具，其中一種就是積木。

有別於孩子在家中可進行的堆疊、搭建遊戲，信誼基金會營運長廖瑞文說，這次的積木主題遊戲區，從材質、數量、空間、到建構形式的規劃，材質運用瓦楞紙、木塊兩種天然素材，讓孩子盡情遊戲。而建構型態上，從大型建構、數學幾何、重力平衡、轉動拆解、連結組合、情境扮演等多元的建構型態，玩出積木的多變玩法。

走進「積木玩具國」，大型的「六角紙積木」可以讓孩子搬運、堆疊推倒，甚至建構出大型的互動空間，變成孩子的祕密遊戲基地。「H型紙積木」，可直、可橫的玩創堆高、砌牆、窗花舖排等遊戲，讓孩子體驗幾何圖案的造型變化。「平衡疊石積木」每一顆木塊都有不同的切面、大小、形狀、重量，孩子可從找到平衡點中，挑戰向上疊高的平衡極限。360度接頭的「喀拉磁力積木」，可以拆解、變化出各式奇特的造型。

「連連積木」用小球插入小洞中，可以串出一隻毛毛蟲！或源自中文文字的「木字積木」，讓親子一同體驗由木成林的趣味，更可挑戰金字塔、疊羅漢、牌樓等創意變化；「小木匠工作台」找出零件、運用工具，自己動手做玩具，組裝出好玩的跑車或蹺蹺板；在城市規劃的情境中，邀請小小設計師用美感和創意自己蓋一座「城市積木樂園」。預約網址：bit.ly/3zuCMZx