湖人真的想盡辦法要把韋斯布魯克交易出去！根據《HoopsHype》記者史柯托爆料，湖人找過爵士、尼克進行三方交易討論，其中包含把韋斯布魯克送去爵士、米契爾送到尼克等重大球星異動，反而是湖人只能獲得一些輪替球員，這交易真的可行嗎？

根據史柯托收到的線報，這個湖人、爵士與尼克的三方交易具體內容包含湖人把韋斯布魯克、兩個未來首輪選秀權送去爵士，然後爵士隨即買斷他的合約，爵士把米契爾送到尼克，湖人則是得到貝弗利、克拉克生，以及波達諾維奇或馬利克比斯利。

假如想要達成這個驚人的三方交易，尼克有可能必須放棄一些老將薪資(像是德瑞克羅斯)，藉以達成交易薪資匹配；另外湖人也對尼克前鋒雷迪許很有興趣，或有可能把他放進這個三方交易之中，去年湖人就差點有機會招募雷迪許，可惜並未成真。

不管這個三方交易最後成真機會多高，起碼都已展現湖人急著想把韋斯布魯克送走的迫切心情，畢竟他跟詹姆斯之間關係幾乎陷入無解，如果下個球季繼續把兩人放在一起打球，恐怕湖人總教練漢姆說再多場面話或漂亮話，也無法掩飾兩人在場上有多不合。