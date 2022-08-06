美國眾議長裴洛西訪台後，共軍4日在台灣周邊海空域進行實彈射擊。日本防衛省4日晚間表示，共軍4枚東風系列導彈飛越台灣本島上空，但是台灣國防部卻未公布。宅神朱學恒表示，日本的警報分為3種，應該為台灣人增加第4種「通知有飛彈穿越上空，但是被自己國防部騙了的台灣人」。有網友看到後不禁說，「我的嘴角不爭氣的上揚了」。

朱學恒5日在粉專貼文表示，網友好心告知「日本的警報分為3種：1.落入本土 、2.穿越上空 、3.落到領海外、基本上每個情況都有通知說明」。他則認為，應該增加4︰通知有飛彈穿越上空，但是被自己國防部騙了的台灣人。

網友紛紛酸說，「通知說明1.落入本土、2.穿越上空、3.落到領海外、4.台灣價值」、「增加第四條，我….我的嘴角不爭氣的上揚了」、「還有蟲洞啊，一定是跟當初3+11同一個通道」、「這個警報是國家級還是黨部級？」「媲美三國孔明之空城計！老共打了4發導彈穿過我們的天空，我們卻老神在在，比當時的李登輝的飛彈危機，更上一層樓，真的是世界怎麼跟的上台灣！太牛啦！」

也有人認為，「本來以為救了小智，結果火反而燒回大本營」、「我們多一種叫『超出大氣層不屬於任何國家領空』，因此不用告知人民」、「該學日本的地方就不學了」、「感謝總有人說出實話」。

針對共軍發射之彈道飛彈，是否飛越台北上空，國防部4日表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。