國泰人壽第6年承作「全國學生團體保險」，延續109學年度學保新制、政府負擔盈虧之政策性保險，與教育部共同為300萬高中職以下學生及幼兒園幼兒提供保險保障；國泰人壽表示，111新學年度開始，教育部為提高學生保障額度，新增「戶外教育」身故以及失能保險金，最高保障300萬元。

「戶外教育」指包含所有運用戶外及課室外環境進行教學的活動，保障內容為學生參與戶外教育時因疾病或遭受意外傷害事故，以致身故或是失能者，身故給付身故保險金300萬元，失能者則按給付比率給付失能保險金，最高以300萬元為限，提供所有學子更完整的照護。

根據教育部規劃，新學年在未調漲保險費前提下增加「戶外教育」導致的身故、失能保障，即每人525元，其中3分之1由政府負擔，3分之2由家長負擔，保險期間自2022年8月1日至2023年7月31日，為期1年，國泰人壽自8月1日起開放各級學校進行網上投保作業。

除承作學生團體保險，國泰人壽也持續為客戶設計各項嶄新數位化團險服務；其中，業界首創「groupins＋ 國泰團險數位家」已於近期上線，目的是整合企業團險各項商品與服務，提升投保效率，提供企業人資可依不同需求線上自主規劃團險方案，用戶可以透過平台解決團險投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低3大痛點，讓企業客戶3分鐘即可取得精準報價，建立高效的數位投保體驗，推出半年以來累計已有超過300家企業利用該平台進行報價作業。

國泰人壽多年來亦與教育部攜手推動「永續校園計畫」，以「反毒宣導」、「減碳生活」、「校園安全」和「理財保險」為四大永續主軸。並以反毒為核心理念，透過志工將線上遊戲學習平台PaGamO帶進校園，讓孩子在電競遊戲中吸收反毒知識，不僅提升孩子的自主學習動機，亦突破地域的限制，讓反毒電競在偏鄉、離島也能推廣落實，推動至今已邁入第五年，遍及22個縣市，影響超過142萬學子、1500間校園。