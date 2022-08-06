許多男性都有包皮過長的問題。一名男大生邁入暑假後，想要趁長假期間割包皮，遲遲不敢行動，沒想到近日胯下不斷飄出濃厚的尿騷味，緊急求醫後，主治醫師顏大為表示要立即處理，割掉包皮，更提醒2種情況下必須割包皮，否則恐造成嚴重後果。

根據《桃園電子報》報導，泌尿科醫師顏大為表示，男性包皮過長不一定需要割除，因為一般情況下，只要輕輕往後推，就能退到冠狀溝處，露出龜頭，但若是包皮出口過於狹窄，無法順利露出龜頭，甚至與龜頭有沾黏現象發生，就必須盡快動手術。

至於不少男性害怕的疼痛、術後恢復期長問題，顏大為指出，傳統割包皮手術，手術時間長達一小時左右，術後也會疼痛不已，恢復期長達一個月，傷口縫合也不甚美觀，但如今有一種新型、使用雷射的包皮環切手術，俗稱包皮槍。此種新型手術，手術時間僅需15分鐘，且過程中幾乎不會流血，迅速有效，傷口恢復更是快上不少，術後一周縫合釘就會開始脫落痊癒，不過一次要價約在3萬元左右，比較不便宜。

顏大為指出，接受包皮環切手術還能有效降低愛滋病、梅毒等性病的感染。此案例中的大學生手術後，尿騷味問題也不復存在，他強調，對男性來說，割包皮只有一次，慎選治療方式及修整漂亮非常重要，不過術後仍必須保持清潔習慣，避免包皮藏汙納垢，影響生殖器。