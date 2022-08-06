聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人今天指出，古特瑞斯認為若美國和中國不攜手合作，將不可能解決世界所面臨最重大的挑戰。

法新社報導，美中因台灣問題關係緊繃之際，古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告訴記者：「對秘書長而言，若缺乏這兩個國家有效的對話與合作，將無法解決全球最迫切的問題。」

杜雅里克被記者提問有關中國停止與美國從氣候到軍事對話等一系列議題時，做了以上回應。（譯者：徐睿承）1110806