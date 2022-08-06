以色列今天對加薩走廊發動空襲，造成伊斯蘭聖戰組織1名高階武裝成員在內逾15人喪生，伊斯蘭聖戰組織警告以色列已等同「宣戰」。
法新社報導，巴勒斯坦自治區衛生部指出，這次空襲也造成1名孩童喪生；以色列軍方則估計，這次空襲炸死15名武裝戰士。
以軍表示，這次轟炸是「針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織目標」的行動之一。
加薩市1棟大樓遭空襲後起火燃燒，受傷的巴勒斯坦民眾被醫務人員疏散撤離。
伊斯蘭聖戰組織指出，以色列空襲等同「宣戰」，表示軍事部門有幾名成員被炸死，包括加薩市北部聖城旅（Al-Quds Brigade）指揮官泰西爾．賈巴里（Taysir al-Jabari）。
以色列坦克車沿邊界部署，以軍昨天表示正在增強部隊軍力。
以軍發言人赫克特（Richard Hecht）告訴記者：「情況尚未結束。」
他表示軍方預測加薩武裝分子將對以色列發動火箭攻擊以為報復。（譯者：徐睿承）1110806
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