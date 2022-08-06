【愛傳媒蔡詩萍專欄】啊，我也是很早便「斜槓過」戲劇人生的喔！

我最早客串過電視劇的，是公視製作的大戲《將軍碑》，老友張大春小說原著，導演則是當時英俊小生劉德凱，我演將軍（金馬影帝楊群）的兒子武維揚，一輩子活在上將父親陰影下，未能滿足將軍期待的武將之旅，只能擔任大學文職教授，與父親有了愛憎情結的糾纏。

戲是1999年七月間拍攝的，暑氣逼人，常常熬夜拍戲，場景多半在陽明山。當時「國民美少女」江祖平剛剛竄紅。京劇「美猴王」朱陸豪擔綱將軍年輕得意時期，徐貴櫻演年輕時的將軍夫人（就是我娘啦）。

時光悠悠，竟然二十餘年過去了。我從演大學教授，「淪落至」演麵攤老闆啦！當時劉德凱導演為了照顧老演員，特地加了很多場戲，讓硬底子的老演員飆戲，我都不太記得名單了，好可惜……

作者為知名作家

照片為《將軍碑》片段截圖。

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